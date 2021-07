Britse prins William spreekt Engelse ploeg toe voor EK-finale: “Het hele land staat achter jullie”

De Britse prins William heeft de Engelse nationale elf zondagmiddag toegesproken in een op Twitter gedeelde videoboodschap, uren voor de aftrap van de EK-finale tegen Italië. Voor The Three Lions is het de eerste finale van een groot toernooi sinds 1966, toen ze in eigen land de wereldtitel veroverden. “Ik kan bijna niet geloven dat het echt aan het gebeuren is”, zegt prins William. “Het is zo spannend. Ik wens jullie dan ook allemaal veel succes. We staan allemaal achter jullie, het hele land. Dus breng deze trofee naar huis.”

De Britse koning Elizabeth liet eerder van zich horen. Op sociale media van het Britse Paleis verscheen een brief van de hand van The Queen, gericht aan de spelers van de nationale elf. Daarbij werd er een foto gepost van de koningin, die in 1966 de Wereldbeker overhandigde aan Bobby Moore. “55 jaar geleden had ik het geluk de Wereldbeker te mogen uitreiken en toen zag ik wat het betekende voor spelers, management en staf om een finale van een groot toernooi te winnen”, klinkt het in de brief. “Mijn familie en ik willen jullie alvast feliciteren met het bereiken van deze EK-finale en wensen jullie veel succes voor de finale, in de hoop dat niet alleen jullie succes herinnerd zal worden, maar ook jullie geestdrift, toewijding en trots.”

Ook premier Boris Johnson stuurde een brief en poseerde met een Engelse vlag voor de deur van zijn ambtswoning in Downing Street 10.