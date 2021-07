Minister Verlinden wil boetes voor luchtvaartmaatschappijen die reizigers zonder negatieve test laten vliegen

Reizigers moeten voldoende gecontroleerd worden voor ze het vliegtuig opstappen, en als ze dat niet doen moet daar streng tegen opgetreden worden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zondag gezegd in VTM Nieuws. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) deelt die mening, en raadt mensen die niet volledig gevaccineerd zijn op niet naar Spanje of Portugal te reizen.

Afgelopen week ontstond ophef over honderden jongeren die met reisorganisaties Summer Bash en Jongerentravel op vakantie waren in Spanje en na een grootschalige corona-uitbraak vroegtijdig terug naar huis zijn moeten keren. Dat gebeurde met door de organisaties ingelegde bussen, maar vrijdag bleek ook dat minstens twintig van die jongeren - waarvan er meerdere positief getest hadden - met het vliegtuig teruggekeerd zijn zonder dat mee te delen aan Jongerentravel.

Daar kwam veel kritiek op, want op die manier brengen ze de andere passagiers op het vliegtuig in gevaar. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaf zondagmiddag in VTM Nieuws te kennen dat ze het niet meer zal pikken dat iemand zonder negatieve test, bewijs van immuniteit of vaccinatiebewijs het vliegtuig opstapt.

Beter controleren

“We moeten beter toezicht uitoefenen op de controle”, zei Verlinden. “Het is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen om erop toe te zien dat iedereen die met het vliegtuig terug naar België komt een test heeft of gevaccineerd is, en dus moeten we ook de luchtvaartmaatschappijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid.” Volgens de minister moeten daar boetes voor uitgedeeld worden. “Zij moeten de regels naleven. We hebben expliciet voorzien dat het hun verantwoordelijkheid is om die controles uit te oefenen, in het belang van de gezondheid van iedereen die het vliegtuig neemt.”

Foto: BELGA

Ze wordt daarin bijgetreden door Frank Vandenbroucke (Vooruit), minister van Volksgezondheid. Ook die zei in VTM Nieuws dat meer moet toegezien worden op het naleven van de regels rond reizen, zowel via de auto als met het vliegtuig. “We kunnen daar niet streng genoeg voor zijn”, klonk het bij Vandenbroucke. “We mogen in ons beleid een pak strenger worden wat onze controles betreft.” Hij heeft het dan onder meer over “steekproefgewijs” auto’s controleren aan de grens.

Daarnaast raadt hij iedereen die niet volledig gevaccineerd is af om naar rode zones in Spanje en Portugal te reizen. “Dat is gewoon niet slim.”

Loze beloftes

De minister zei ook nog weinig zin te hebben om in aanloop naar het Overlegcomité van volgende week vrijdag “loze beloftes” te maken over het sluitingsuur in de horeca of de heropening van het nachtleven vanaf september. Vandenbroucke waarschuwde er in VTM Nieuws voor dat voorlopig nog maar 40 procent van de mensen volledig gevaccineerd is.

Het is volgens de Vooruit-minister dan ook nog niet het moment om “alle remmen los te gooien”. Vandenbroucke fronst daarom ook de wenkbrauwen bij de discussies over het sluitingsuur in de horeca en het mogelijk hernemen van het nachtleven in september. Volgens Vandenbroucke is het een grotere prioriteit dat cafés en restaurants zorgen voor voldoende ventilatie en de verplichte CO2-meters plaatsen.

Geen Nederlandse toestanden

De Vooruit-minister heeft vooral weinig zin in Nederlandse toestanden. Daar moet de regering-Rutte een reeks versoepelingen terugdraaien. “We hebben uit de Nederlandse ervaring geleerd dat je best geen loze perspectieven geeft. Ik heb absoluut geen zin in een jojobeleid zoals in Nederland”, zo zei Vandenbroucke.

Met het Covid-certificaat moet het volgens Vandenbroucke wél mogelijk zijn om binnenkort evenementen op een veilige manier te organiseren. Dat certificaat moet ook helpen bij de organisatie van massa-evenementen zoals Pukkelpop. Volgens Vandenbroucke kan dat festival plaatsvinden op voorwaarde dat de organisatie de gemaakte afspraken op het vlak van testing en controles nakomt.