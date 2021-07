Paus Franciscus is zondag voor het eerst weer in het openbaar verschenen na zijn darmoperatie vorige zondag. Hij moest een weekje herstellen in het ziekenhuis in Rome, maar bracht van vanaf het balkon het traditionele zondagse gebed. “Ik ben blij dat ik het zondagsgebed toch kan houden, zelfs hier”, aldus de paus. “Ik heb jullie nabijheid en steun door jullie gebeden gevoeld. Ik dank jullie vanuit het diepste van mijn hart.”