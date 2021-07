Nederlandse ref die EK-finale fluit is zelf multimiljonair

Scheidsrechter Björn Kuipers (48) die vanavond de EK-finale tussen Engeland en Italië in goede banen leidt, zal allerminst overbluft worden door de blingbling van de stervoetballers. De eerste Nederlandse ref ooit in de finale is namelijk zelf ook multimiljonair.

Kuipers is eigenaar van twee Jumbo-vestigingen en een haarsalon in zijn geboortedorp Oldenzaal in de regio Twente. Daarnaast heeft hij ook nog enkele vastgoedprojecten op zijn naam staan. Zijn eigen vermogen werd enkele jaren geleden geschat op zo’n vijftien miljoen euro.

Fluiten zit bij Kuipers echter in de familie. Andries van Leeuwen, de grootvader van zijn vrouw Marlies, leidde in 1963 al de finale van de Beker der Bekerwinnaars tussen Tottenham Hotspur en Atlético Madrid. Zijn eigen vader Jan was ook jarenlang scheidsrechter op amateurniveau en lag toen Björn 16 was aan de basis van diens carrière. “Toen ik jong was, was ik niet erg vriendelijk tegen de scheidsrechters”, zegt Kuipers op de website van de UEFA. “Mijn vader zei toen: als je het toch allemaal beter weet, neem dan een cursus en doe het zelf. Dus dat heb ik gedaan. Ik zal hem daar altijd dankbaar voor zijn.”

Kuipers was op het WK van 2014 al kandidaat om de finale te fluiten, maar hij moest toen naar huis omdat het Nederlands elftal in Brazilië de halve finales bereikte. Hij ziet dat nog steeds als de grootste teleurstelling uit zijn carrière.

De gelouterde ref, die op twee WK’s actief was en bezig is aan zijn derde EK, floot ook de finale van de Champions League in 2014 en twee keer de finale van de Europa League (2013 en 2018). Op vermoedelijk zijn laatste eindtoernooi mag Kuipers nu dan ook de EK-finale leiden. Hij geeft zondag om 21.00 uur het beginsignaal in Londen.