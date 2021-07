Wereldkampioenen van 1982 moedigen Italië aan in open brief voor EK-finale: “We herkennen veel van onszelf in jullie”

De spelers die Italië in 1982 de derde wereldtitel in de geschiedenis van het land bezorgden, hebben de Italiaanse nationale elf zondag voor de EK-finale tegen Engeland aangemoedigd in een brief, die verschenen is in sportkrant La Gazzetta dello Sport. “Wees dapper, denk aan de toekomst die jullie vandaag kunnen creëren. Ga naar Londen en doe jullie best, zoals jullie altijd doen.”

Het team rond onder meer huidig ploegmanager Gabriele Oriali, verdediger Giuseppe Bergomi en de eind vorig jaar overleden aanvaller Paolo Rossi veroverde op 11 juli 1982 enigszins verrassend de wereldtitel door in de finale in de Spaanse hoofdstad Madrid West-Duitsland met 3-1 te kloppen. Ook deze keer was de Squadra eerder als een outsider aan het toernooi gestart. “Azzurri, de voorbije weken herkenden we veel van onszelf en onze geschiedenis in jullie. In de moed, passie en teamgeest die jullie toonden, na een moeilijk periode”, schreef voormalig doelman Dino Zoff in de krant. “Bedankt om ons dat allemaal te laten herbeleven. Zo voelden we ons weer jong en onoverwinnelijk.”