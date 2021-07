Kevin De Bruyne bekomt van EK met Michele Lacroix op luxueus privé-eiland naast Ibiza

Het Europees kampioenschap voetbal zit erop voor de Rode Duivels, dus genieten zij in alle uithoeken van de wereld van een paar weken rust. Ook Kevin De Bruyne doet dat met zijn vrouw Michele Lacroix, zo is te zien op Instagram, en wel op een peperduur en uiterst luxueus privé-eiland in Ibiza.

“Just this.” “Gewoon dit”, met een hartje erachter. Dat schrijft Michele Lacroix op Instagram bij een foto met Kevin De Bruyne. Ze omhelzen elkaar liefdevol op een terras in Isla Tagomago, het privé-eiland in Ibiza waar ze op vakantie zijn nu het EK erop zit.

(lees verder onder de foto)

Dat Isla Tagomago is een van de meest tot de verbeelding sprekende vakantiebestemmingen die Europa rijk is. Het privé-eiland van Ibiza is te bereiken via een boottocht van een half uurtje vanop de kust van Formentera en in het midden ervan bevindt zich een indrukwekkend vakantiehuis, ontworpen door de beroemde Italiaanse interieurarchitect Danilo Silverin. Het omhelst vijf luxueuze suites met vijf slaap- en badkamers, een zwembad, een plaats om te landen met de helikopter, privé-terrassen met panoramisch uitzicht over Ibiza en het water en enkele jacuzzi’s in de buitenlucht.

Er hangt ook een aardig prijskaartje aan: voor een week vakantie betaal je tussen 125.000 en 150.000 euro. De ideale locatie voor De Bruyne en zijn vrouw om uit te rusten na een slopend seizoen bij Manchester City en een teleurstellend Europees kampioenschap.