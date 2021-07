Omstreden standbeeld van generaal Lee in Charlottesville weggehaald

Vier jaar na een dodelijke mars van extreemrechtse betogers in de Amerikaanse stad Charlottesville is het standbeeld van de zuidelijke generaal Robert E. Lee zaterdag weggehaald. Amerikaanse tv-zenders toonden hoe het beeld met een kraan van zijn sokkel getild werd en op een vrachtwagen werd geladen.

Extreemrechts voerde in augustus 2017 actie om te protesteren tegen de plannen om het standbeeld naar beneden te halen. Uiteindelijk heeft het meer dan vijf jaar geduurd om die plannen ook uit te voeren - het stadsbestuur had de beslissing al in februari 2016 genomen.

Voor ultranationalistisch Amerika geldt Lee als een held. Hij leidde tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) de zuidelijke staten, die tegen afschaffing van de slavernij waren.

Extreemrechts protest

Met een “Unite the Right”-rally wilde extreemrechts protesteren tegen het afbreken van het standbeeld. Bij die mars kwam het tot zware rellen waarbij een deelnemer aan die betoging met de auto inreed op een groep tegenbetogers. Daarbij kwam een vrouw om. De reactie van toenmalig president Donald Trump op dat overlijden leidde tot een storm van protest: hij zei vast te stellen dat in beide kampen “zeer goede mensen” zijn.

In afwachting van een definitieve beslissing over het lot van het standbeeld zal het stadsbestuur voor een opslaglocatie zorgen.

Vanuit het Witte Huis verwelkomde president Joe Biden het weghalen van het standbeeld van Lee en Thomas J. Jackson, een andere zuidelijke generaal. “De president vindt dat momumenten voor leiders van de Confederatie in musea horen, niet op openbare plaatsen.”