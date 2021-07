Linda De Win neemt afscheid van ‘Villa Politica’ tijdens 11 juliviering: zo liet ze 20 jaar lang de wetstraat swingen

Linda De Win stond op 1 juli voor de laatste keer aan het federaal parlement om verslag uit te brengen over het politieke reilen en zeilen. Maar zondag kwam ze voor de laatste keer op het scherm tijdens een speciale aflevering van Villa Politica tijdens de Vlaamse feestdag. De journaliste en presentatrice werd in de bloemetjes gezet door de voorzitter van het Vlaams Parlement, Liesbeth Homans (N-VA). Ook de collega’s van Linda De Win zijn haar niet vergeten en zetten even op een rijtje wat er allemaal gebeurde tijdens haar twintig jaar in de wetstraat.