Vliegtuig van Brussels Airlines met 230 passagiers aan boord komt boven Bordeaux in de problemen en keert terug naar Zaventem

Zaventem - Een vliegtuig van Brussels Airlines met 230 passagiers aan boord is niet lang na het vertrek op Zaventem, boven Bordeaux, in de problemen gekomen en is moeten terugkeren naar de luchthaven. De brandweer is toegesneld om zeker te zijn dat alles in orde is.

Het gaat om een Airbus A330, het grootste vliegtuig van Brussels Airlines, dat zondagnamiddag vertrokken was op Brussels Airport in Zaventem maar al kort na het vertrek hydraulische problemen kreeg toen het boven Bordeaux vloog. Er werd daarom geopteerd om terug te keren naar Zaventem en het zekere voor het onzekere te nemen, klinkt het bij de luchtvaartmaatschappij. “Een herstelling uitvoeren is eenvoudiger in Brussel dan in Afrika.” De noodlanding was rond 15.20 uur ten einde en verliep goed.

De brandweer is nu massaal ter plaatse om alles in goede banen te leiden. “Dat is de standaardprocedure”, zegt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport. Het is nog onduidelijk wanneer het vliegtuig opnieuw kan vertrekken. “We hopen dat het vandaag nog kan”, zegt Wencke Lemmes-Pireaux van Brussels Airlines, “maar we zijn daar niet zeker van”. Vertragingen liep het luchtverkeer niet door op.