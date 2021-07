Nieuwe steunbetoging voor hongerstakers op plein voor Begijnhofkerk

Brussel - Voor de gesloten deuren van de Begijnhofkerk hebben zondagmiddag omstreeks 14 uur meer dan honderd sympathisanten van de mensen zonder papieren betoogd. Na 50 dagen hongerstaking wordt de situatie van de sans-papiers steeds kritieker, maar een oplossing lijkt nog niet in de maak.

Verschillende collectieven, solidariteitsbewegingen, vakbonden en burgers van over het hele land kwamen hun steun betuigen voor de hongerstakers. Op 23 mei begonnen ze aan hun actie begonnen in de hoop een collectieve regularisatie te bekomen. Tijdens de verschillende speeches onderstreepten de betogers dat de mensen zonder papieren op basis van hun opgebouwde leven hier een regularisatie verdienen.

Tot nu toe geeft de overheid daar niet aan toe en de gezondheidssituatie van de hongerstakers wordt steeds kritieker.

“Binnenkort kan het fataal worden”

“Ze hebben posttraumatische symptomen, cognitieve problemen en ze worden depressief”, vertelt coördinator Ahmed. “Als het zo doorgaat en de overheid geen voortgang wil maken om samen uit de impasse te raken, kan het binnenkort fataal worden. We zijn niet in conflict. Er zijn geen winnaars of verliezers. We zijn allemaal winnaars, ook de overheid, indien ze regulariseren”, vervolgt hij.

De Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) toonde zich vorige week tevreden over onderhandelingen met de overheid. Er werd een grondige discussie gevoerd over de mogelijkheid om bepaalde hindernissen voor de toekenning van een verblijfsvergunning weg te nemen, net als over ‘uitzonderlijke omstandigheden’ die ingeroepen kunnen worden. Toch is er nog geen doorbraak: “Ze blijven spreken van geval per geval en individuele dossiers, maar dat zorgt voor arbitraire beslissingen”, stelt Ahmed.