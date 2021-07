Engelse tweedeklasser Barnsley wil Standard verlossen van Obbi Oulare

Obbi Oulare zet zijn carrière mogelijk voort bij Barnsley. De 25-jarige spits was overbodig bij Standard en bij de Championship-club ligt een contract voor drie jaar klaar.

Nadat het hem eerst had gehuurd, kocht Standard Obbi Oulare in de zomer van 2019. De Rouches betaalden liefst drie miljoen euro aan Watford. Een transferbedrag dat de aanvaller, mede door blessures, niet kon rechtvaardigen. In januari werd Oulare teruggezet naar de beloften. Ook toen kon hij al naar Barnsley, maar wimpelde hij die interesse nog af. Nu wist de club uit de Championship, het tweede niveau in Engeland, hem toch te overtuigen. Als hij slaag voor zijn medische testen tekent hij er voor drie jaar.