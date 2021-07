Vanaf maandag moet je niet langer naar een testcentrum of huisarts om een coronatest te laten afnemen. Meer dan duizend apothekers hebben zich kandidaat gesteld om zelf sneltesten af te nemen en de werklast zo meer te verdelen. Binnen het kwartier heb je daar het resultaat.

Wie op vakantie wil en nog niet volledig gevaccineerd is, heeft deze zomer maar één optie als hij of zij quarantaine wil vermijden: een test ondergaan. Tot nog toe gebeurde dat in testcentra en bij de ...