Levenloos lichaam ontdekt in beek vlakbij camping Dallas in Blankenberge

Blankenberge - In een beek vlakbij camping Dallas in Blankenberge werd zondagmiddag een lichaam in staat van ontbinding aangetroffen. De politie en het parket zijn ter plaatse. Over de precieze omstandigheden is voorlopig nog niets meer bekend. “Het onderzoek naar de identiteit en de omstandigheden loopt voorlopig”, aldus het parket.

Het lichaam werd zondagmiddag omstreeks 13 uur aangetroffen in een beek vlakbij camping Dalles, langs de A. Ruzettelaan in Blankenberge. Wie het lijk precies vond, is voorlopig onbekend. Feit is wel dat de hulpdiensten verwittigd werden en ter plaatse kwamen. Het ging om een lichaam in staat van ontbinding. Maar hoe lang de overledene al in de beek lag, moet nog onderzocht worden.

De politie spande op verschillende plaatsen linten en de brandweer kwam met een scherm om het onderzoek aan het zicht te onttrekken. Zowel het parket als een wetsgeneesheer kwamen ter plaatse. Zij deden de eerste vaststellingen in verband met het overlijden. Voorlopig wil men nog niet kwijt of het om een man of een vrouw gaat. De identiteit zou dan ook nog niet bekend zijn.

Wellicht zal de omgeving er nog een tijdje afgesloten blijven zodat de speurders hun werk kunnen doen.