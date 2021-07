Engelse fans zetten Londen op stelten voor EK-finale, Marc Van Ranst denkt er het zijne van: “Corona is coming home”

De EK-finale van 21 uur is voor de Engelse fans een thuismatch. Zij kunnen straks in ‘hun’ Wembley mogelijk getuige zijn van een historisch moment, want Engeland won in 55 jaar geen groot toernooi. In Londen is er al een immense mensenmassa op de been, maar daar is niet iedereen over te spreken. Viroloog Marc Van Ranst reageerde op Twitter met een kwinkslag: “Corona is coming home”. Een verwijzing naar het populaire voetballiedje van de Engelsen.