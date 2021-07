Invloedrijke Congolese kardinaal Monsengwo overleden in Parijs

De invloedrijke voormalige aartsbisschop van Kinshasa, Laurent Monsengwo, is zondag in Parijs overleden op 81-jarige leeftijd. Zes dagen eerder werd hij in kritieke toestand uit Kinshasa geëvacueerd. Dat meldt zijn opvolger Fridolin Ambongo.

Als aartsbisschop stond Monsengwo lange tijd aan het hoofd van zowat de enige Congolese instelling die nog het vertrouwen van de Congolese bevolking genoot. De bisschoppenconferentie speelde, onder invloed van Monsengwo, een sleutelrol in de democratische opening in de laatste jaren van het Mobutu-regime.

Ook na de machtsovername door Laurent-Désiré Kabila liet Monsengwo zich niet onbetuigd en bleef hij een kritische stem. In de nadagen van het regime van Joseph Kabila zei hij nog dat Congo onder diens heerschappij een openluchtgevangenis wordt.

In ons land was Monsengwo geen onbekende. In de jaren 60 studeerde hij een tijdlang in ons land, en hij stond tijdens zijn verblijf onder de hoede van industrieel en oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VEV Vaast Leysen en diens gezin.

Van 2007 tot 2010 was hij ook internationaal voorzitter van Pax Christi. Eind 2018 ging Monsengwo op emiritaat.