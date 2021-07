De Wever brengt optimistische boodschap: “Ondanks opkomst van varianten kunnen we met hoop uitkijken naar bevrijding”

“Ondanks de opkomst van varianten kunnen we met hoop uitkijken naar de bevrijding en de hervatting van het normale leven.” Dat heeft Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag verklaard tijdens zijn traditionele 11 juli-speech op de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof. “Dat is dankzij de inspanningen van Vlaanderen, de lokale besturen en de eerstelijnszones. Wat we zelf doen, doen we inderdaad beter.”

De Wever leek tijdens zijn speech vooral terug te kijken op de pandemie, hoewel de coronacijfers intussen weer de hoogte in gaan. “Het was bij momenten zoeken naar de uitgang, op de tast”, aldus De Wever. “Maar zodra de met man en macht aangemaakte vaccins bleken te werken - wat een wonder van de wetenschap - kwamen we in een stroomversnelling terecht. Eerst kabbelend, maar dan zeker bij ons heel duidelijk. De scepsis ten aanzien van de vaccinatie is weggesmolten. Het besef groeide dat wie zich niet liet vaccineren niet alleen de nabije omgeving in gevaar brengt, maar eigenlijk de hele samenleving gijzelt.” De Vlaamse vaccinatiecampagne is een succes waar bijvoorbeeld Nederland erg jaloers op is, meent De Wever.

De Wever stelt naar eigen zeggen ook vast dat de economie zich al van de coronacrisis lijkt te herstellen. “Ook de recente cijfers van onze haven waren hoopgevend”, zegt hij. “Maar zelfs dan zullen we de activiteitsgraad in Vlaanderen moeten opkrikken om de groot geworden gaten in de arbeidsmarkt op te vullen en onze toekomst veilig te stellen.” De Wever verwees in dat opzicht ook naar de pensioengolf onder de ‘babyboomers’ die niet alleen kan worden opgevangen door hun kinderen en kleinkinderen. “Vlaanderen zal een verhoogde inspanning moeten doen om ook nieuwkomers goed op te leiden en richting arbeidsmarkt een duw in de rug te geven.”