Zo begroet lolbroek Giorgio Chiellini zijn Engelse collega Harry Maguire voor de EK-finale: “Big man!”

Met de glimlach, een beetje dollen: zo kennen we Giorgio Chiellini intussen. Toen de Italiaanse verdediger grapte met zijn Spaanse concurrent Jordi Alba vlak voor de penaltyreeks in de halve finale van het EK, gingen die beelden de wereld rond. Ook vlak voor de EK-finale lijkt Chiellini helemaal niet nerveus. Toen hij in de wandelgangen zijn Engelse collega Harry Maguire tegenkwam, ging Chiellini hem met een brede lach begroeten. “Big man”, klonk het vrolijk. Afwachten of het er straks tijdens de match ook zo lacherig aan toe zal gaan.