Wat een droomstart voor Engeland: Luke Shaw scoort snelste doelpunt in geschiedenis van EK-finale

Engeland zat al heel vroeg op rozen in het eigen Wembley Stadium tijdens de EK-finale. Flankverdediger Luke Shaw scoorde zijn eerste doelpunt ooit voor de nationale ploeg, en wat een moment om het te doen. Dat gebeurde na amper 1 minuut en 57 seconden voetballen, waarmee het met grote voorsprong het snelste doelpunt ooit is in een EK-finale.

Het vorige record dateerde van 1964, toen Chus Pereda na 5 minuten en 17 seconden de score opende voor Spanje tegen de Sovjet-Unie. Spanje won toen de finale met 2-1.

Ook straf: drie van de vijf snelste EK-goals ooit werden op dit toernooi gemaakt. Het doelpunt van Shaw komt in die rangschikking binnen op de vijfde plaats. De openingstreffer van Emil Forsberg tijdens Zweden-Polen, na 1 minuut en 22 seconden, staat op de tweede plek. Het doelpunt van de Deen Yussuf Poulsen in de groepsmatch tegen de Rode Duivels, na 1 minuut en 39 seconden, is derde in de lijst.

De snelste EK-goal ooit staat sinds 2004 op naam van de Rus Dmitri Kirichenko. Die scoorde tegen Griekenland - dat nadien het EK zou winnen - na amper 1 minuut en 7 seconden.