Monitoren van jongerenvakanties voelen zich geviseerd: “Een ouder zei: Ik ben blij dat jij ook besmet bent”

De monitoren die meereisden met Jongerentravel naar Lloret de Mar en andere Spaanse kuststeden voelen zich onterecht geviseerd. Via sociale media worden ze bestookt met negatieve berichten. Voor Louise Hermans (23) is het nu zelfs onzeker geworden of ze nog mag beginnen op haar vakantiejob als animator. “Iedereen noemt ons onverantwoordelijk. Wij hebben er net álles aan gedaan om de vakantie veilig te houden.”