Duizenden jobstudenten houden testcentra recht: “Ik snap dat het kriebelt om te feesten, maar ik ben hier nodig deze zomer”

Terwijl sommige studenten in Spaanse feestparadijzen met volle teugen van de vakantie genieten, houden andere in eigen land de test- en vaccinatiecentra recht. En niet alleen in de administratie of het callcenter: studenten uit medische richtingen nemen er zelfs de tests af. “Ik snap dat het kriebelt om te feesten, maar zelf breng ik mijn vakantie hier door.”