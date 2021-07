Israël bevriest 150 miljoen euro aan transfers voor Palestijnen

De nieuwe Israëlische regering gaat 153 miljoen euro aan transfers voor de Palestijnen bevriezen, als straf voor “steun aan terreur”. Tel Aviv heeft besloten om dat geld niet aan de Palestijnse Autoriteit over te maken. Het gaat om belastingen die Israël int voor het Palestijnse bestuur.

De redenering van Israël is dat datzelfde bedrag door de Palestijnen besteed werd aan hulp voor mensen die aanslagen tegen Israël pleegden. Het Israëlische ministerie van Defensie berekende dat het om dit bedrag gaat, in een onderzoek naar de “indirecte steun voor terrorisme in 2020”. Verwacht wordt dit de relaties tussen de twee kampen geen goed zal doen.

Israël int maandelijks ongeveer 160 miljoen euro aan douanebelastingen namens de Palestijnse Autoriteit. Tel Aviv wil nu vanaf augustus elke maand een twaalfde van die 153 miljoen euro inhouden. Verdere details gaven de diensten van de Israëlische premier niet.

Sinds februari 2019 heeft Israël al bijna 8,5 miljoen euro van deze Palestijnse inkomsten bevroren. Dat bedrag zou ook gegaan zijn naar families van Palestijnen die gevangen zitten voor anti-Israëlische aanvallen.

Tekort

Als reactie besloot de Palestijnse president Mahmoud Abbas een paar maanden lang geen onvolledige betaling door Israël te accepteren. Daardoor kampte zijn eigen overheid tijdelijk met een tekort van honderden miljoenen euro’s, waardoor de salarissen van zijn werknemers moesten worden gehalveerd.

Abbas noemt de steun aan families van gedetineerden een “sociale verantwoordelijkheid”, en de gedetineerden worden omschreven als “slachtoffers van de (Israëlische) bezetting”.