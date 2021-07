Staan we voor een verlovingsgolf? Juweliers zien opvallende stijging in verkoop verlovingsringen

Nu we het einde van de coronacrisis bijna kunnen proeven, durven we weer door de knieën te gaan om onze geliefde ten huwelijk te vragen. Verschillende juweliers bevestigen dat de verkoop van verlovingsringen in de lift zit, na een pover coronajaar. “We leven in een periode van hoop”, zegt socioloog Dimitri Mortelmans (UA).