Vingerpopjes maken en opdrachten met hoepels: zo moeten kleuters bewijzen dat ze Nederlands kunnen

De Koalatest. Zo heet de taalscreening die kindjes in de derde kleuterklas vanaf volgend schooljaar verplicht moeten afleggen. Via opdrachtjes moeten de kleuters bewijzen dat ze het Nederlands voldoende begrijpen. “De test is heel kindvriendelijk: de kleuters zullen vaak niet doorhebben dat ze een test aan het afleggen zijn”, zegt onderwijsminister Ben Weyts.

Voorkomen dat kinderen met onvoldoende kennis van het Nederlands aan het eerste leerjaar beginnen. Dat is in een notendop het doel van de nieuwe Koalatest die minister Ben Weyts (N-VA) vanaf komend schooljaar op de derde kleuterklas loslaat.

Dat die test er zou komen, wisten we al, maar onderzoekers van de KU Leuven hebben nu ook het concrete instrument klaar om de test af te nemen. Koala heet die dus. Met een beetje goede wil moeten we daar een samentrekking van ‘kleuteronderwijs’ en ‘luistervaardigheid’ in lezen. “Maar de koala is ook een gepaste mascotte”, zegt het kabinet van Weyts. “De test moet kleuters helpen om hoog te klimmen.”

Concreet bestaat de test uit zeven taken, met daarbinnen verschillende doe-, zoek- en kiesopdrachten (zie onder). De kinderen krijgen telkens een mondelinge instructie, dus Koala gaat na of zij alles goed begrijpen. Spreek- of schrijfopdrachten zijn voor 5-jarigen nog niet aan de orde. Het is telkens de juf of meester zelf die de test afneemt en die beoordeelt of ze de opdracht naar behoren uitvoeren. “De Koalatest is heel kindvriendelijk: de kleuters zullen vaak niet doorhebben dat ze een test aan het afleggen zijn”, zegt Weyts.

Ben Weyts. Foto: BELGA

Na de test krijgen de kinderen een score die hen indeelt in drie kleurenzones. Bij groen beheersen ze het Nederlands in voldoende mate, bij oranje hebben ze mogelijk extra ondersteuning nodig en bij rood intensieve begeleiding. Lukt het ondanks die extra hulp niet om de taalachterstand in te halen, dan kan de klassenraad adviseren dat ze de derde kleuterklas overdoen. Leggen ouders dat advies naast zich neer, dan krijgen kinderen in het eerste leerjaar een ‘taalintegratietraject’. Weyts denkt in de eerste plaats aan aparte taalbadklassen, waar kinderen met een achterstand bijgespijkerd worden.

De kinderen moeten de test tussen 10 oktober en 30 november afleggen. Niet vroeger – zodat de kleutertjes tijd hebben om zich in te lopen – en niet later – zodat er nog voldoende tijd overblijft voor de bijlessen. Om scholen te helpen bij de afname en het bijspijkeren van leerlingen, maakt Weyts 12 miljoen euro vrij. “Goed voor 240 extra voltijdse krachten”, klinkt het. “Dankzij de Koalatest geven we ieder kind gelijke kansen.”

Doe-opdracht met hoepel

De juf of meester vraagt aan de kindjes om verschillende handelingen uit te voeren met een hoepel, zoals in de hoepel gaan staan, die laten rollen over de grond of die met gestrekte armen boven het hoofd houden.

Doe-opdracht: Turnles

De kinderen moeten een aantal handelingen doen met drie popjes van Playmobil of Duplo en een trap van blokken. In één van de opdrachten moeten ze de kinderen allemaal op de trap zetten, maar moet het meisje lager staan dan de jongen.

Zoekopdracht: Rommel in de eetzaal

De kleuters krijgen een tekening. Het is de bedoeling dat ze elementen op de tekening met elkaar verbinden door een lijn te trekken. Ze krijgen bijvoorbeeld de vraag om het snoepje dat op de grond ligt in de grote vuilnisbak naast het raam te gooien. Met een stift moeten ze dan een lijn trekken van het snoepje naar de vuilnisbak.

Kiesopdracht: Lievelingsboeken

De kleuters krijgen vragen over de lievelingsboeken van verschillende personages. Zo is er Judith, die van de natuur houdt en het liefst naar verhalen luistert die over dieren gaan. De kinderen krijgen vier prentjes van boeken te zien, met op één boek een foto van een paard. Het is de bedoeling dat ze dat boek omcirkelen.