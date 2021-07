Ontslag Ishane Haouach doet sfeer binnen regering-De Croo onder nul zakken

Ihsane Haouach had vorige week al beslist om als regeringscommissaris ontslag te nemen, nog voor er een nota van de Staatsveiligheid kwam over haar linken met het Moslimbroederschap. Die nota stelt trouwens dat de vrouw omgaat met mensen die linken hebben met de radicaal-islamistische organisatie, maar dat ze daar zelf wellicht niet van op de hoogte is. Intussen heeft de affaire tot stinkende wonden geleid tussen coalitiepartners Ecolo en MR.