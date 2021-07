Bloedonderzoek bij buren van 3M-fabriek start woensdag

Zwijndrecht -

Om een beeld te krijgen van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, organiseert het Agentschap Zorg en Gezonheid een bloedonderzoek bij 800 inwoners van Zwijndrecht. De helft moet binnen een straal van 1,5 kilometer van de 3M-fabriek wonen. De andere helft op een afstand tussen 1,5 en 3 kilometer. Er is ook een spreiding volgens leeftijd. De gemeente Zwijndrecht telt ruim 19.000 inwoners, velen vallen dus uit de boot. “Veel inwoners waren teleurgesteld toen ze hoorden dat ze niet in aanmerking kwamen voor het onderzoek”, zegt burgemeester André Van de Vyver.