Een medicijn tegen astma en allergie dat ook in ons land vlot wordt voorgeschreven aan volwassenen én kinderen, heeft ernstige bijwerkingen. Tot zelfs suïcide toe. Twee artsen luiden de alarmbel.

In 1997 kwam Montelukast op de markt: een geneesmiddel tegen astma dat gaandeweg ook steeds meer werd voorgeschreven aan patiënten die kampten met allergieën. Maar bijna een kwarteeuw later is duidelijk ...