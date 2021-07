Extreem weer in de Verenigde Staten: Californië brandt, terwijl New York verdrinkt

De weergoden hebben het de voorbije dagen gemunt op de Verenigde Staten. De New Yorkers zijn nog aan het bekomen van de bakken regen die tropische storm Elsa over hun stad en regio heeft uitgestort. En intussen kreunt Californië onder een ongeziene hitte die leidt tot bosbranden.

De straten van New York stonden in een mum van tijd blank en metrostations liepen onder water. Foto: via REUTERS

De tropische storm Elsa, die enkele dagen geleden vanuit de Caraïben in Florida aan land was gekomen, haalde zwaar uit boven de Amerikaanse staten New York, New Jersey en Connecticut. In New York City kwamen snelwegen blank te staan en werden verschillende metrostations in een mum van tijd herschapen in een zwembad. Meer dan 300 vliegtuigen moesten aan de grond blijven.

Amerikanen proberen wat verkoeling te zoeken in de Whitewater River in Zuid-Californië, dat getroffen is door een ongeziene hittegolf. Foto: AFP

Terwijl de New Yorkers moesten schuilen voor de apocalyptische regenval, probeerden de Californiërs toch iets van verkoeling te zoeken in rivieren en stromen. Hun regio kampt al enkele dagen met extreme hitte, waarbij de temperaturen flirten met records. In de Californische Mojavewoestijn werd afgelopen vrijdag een temperatuur van 54 graden gemeten, de hoogste waarde in 108 jaar. In Palm Springs werd zaterdag het record van 49 graden bereikt, en dat al voor de vierde keer dit jaar. In grote delen van Californië en Nevada geldt het hoogste waarschuwingsniveau.

Door de strakke wind sloegen de vlammen over op de nabijgelegen woonwijken. Foto: AP

Zoals gevreesd zijn intussen her en der zware branden uitgebroken. De extreme hitte, die gepaard gaat met uitdroging van de bomen, zorgt voor bosbranden die nog worden aangewakkerd door de strakke wind. Daardoor slaan de vlammen makkelijk over naar huizen en hele woonwijken. In Nevada staat een bosrijk gebied van 222 vierkante kilometer in brand, in Oregon staat liefst 311 vierkante kilometer van het nationaal park Fremont-Winema in lichterlaaie.