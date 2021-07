Bommetje in Saint-Emilion: twee topchâteaux blazen prestigieuze wijnclassificatie op

Hoogspanning in en rond Saint-Emilion, in het hart van de Franse bordeauxwijnstreek. Twee van de roemrijkste kastelen leveren hun ‘Premier Grand Cru Classé A’-titel in: Château Cheval Blanc en Château Ausone. “Als Peter Goossens van het Hof van Cleve zijn drie sterren zou inleveren, zou dat ook voor flink wat heisa zorgen in de culinaire wereld”, zegt onze wijnspecialist Alain Bloeykens.