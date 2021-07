Niet alleen besmette jongeren in Lloret De Mar: al vijftien Belgische jeugdkampen geannuleerd na coronabesmetting

Niet alleen vanuit Lloret De Mar zijn jongeren vroegtijdig moeten terugkeren na besmettingen op vakantie. Vanuit Oostenrijk keerde al een chirogroep terug, en in Hongarije wordt een kamp getest. In eigen land moesten al twaalf jeugdkampen vroegtijdig terugkeren na een coronabesmetting, drie kampen konden zelfs niet vertrekken. “In de helft van de groepen die we vooraf testen, wordt minstens één besmetting vastgesteld.”