Verworven vrijheden blijven behouden, maar wat volgt nadien? En wat met Pukkelpop? “We gaan geen jojobeleid voeren”

Het aantal besmettingen gaat omhoog, maar de ministers in ons land zijn niet van plan om weer te morrelen aan onze verworven vrijheden. “We gaan niet zoals in Nederland een jojobeleid voeren”, zegt minister Frank Vandenbroucke (Vooruit). Maar om de maatschappij open te houden, denken ze wel aan de invoering van een binnenlands coronacertificaat. Grootste discussie op het Overlegcomité van vrijdag: of Pukkelpop mag doorgaan.

“De inzet voor de vergadering van vrijdag is dat we de verworven vrijheid au sérieux nemen.” Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is duidelijk: het Overlegcomité is niet van plan om weer terug ...