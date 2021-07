CD&V wil 75-plussers laten stemmen per brief

CD&V-Kamerlid Servais Verherstraeten heeft wetsvoorstellen klaar om 75-plussers voortaan toe te laten per brief te stemmen.

In het stemhokje kan het digitaal of nog ambachtelijk met potlood en papier. En het kan ook door iemand een volmacht te geven. Maar per brief deelnemen aan de verkiezingen kan – tenzij als Belg in het buitenland – niet. In tegenstelling tot in landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg of de VS.

Daar wil CD&V verandering in brengen. Om de participatie van ouderen – vaak slecht ter been – aan verkiezingen op te krikken. Ondanks de opkomstplicht stijgt het absenteïsme van de Belgische kiezer bij elke stembusslag. Voor de Kamer gingen in 2019 bijna één miljoen kiezers niet stemmen. Of daar ook veel ouderen bij zijn, is niet bekend. “Maar wellicht is ouderdom wel een belangrijke factor”, zegt Kamerfractieleider Servais Verherstraeten (CD&V). “In ons land zijn ongeveer 950.000 inwoners 75 jaar of ouder. Dat is 8,2 procent van de totale bevolking. En door de vergrijzing zal dat cijfer de komende jaren nog stijgen. Terwijl een gezonde democratie zo veel mogelijk burgers moet betrekken bij de verkiezingen.”

Vandaar de wetsvoorstellen om voor alle verkiezingen stemmen per brief mogelijk te maken. Alle 75-plussers zouden dan samen met de oproepingsbrief ook een stembiljet krijgen dat ze ingevuld en ondertekend aan het hoofdbureau van de kieskring kunnen bezorgen.