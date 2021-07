Romelu Lukaku op de koffie bij Jay-Z: “We zijn familie”

De ene wereldster op bezoek bij de andere: Rode Duivel Romelu Lukaku (28) deelde afgelopen weekend foto’s van een ontmoeting met Jay-Z (51).

De spits van Inter Milaan en de Amerikaanse rapper kennen elkaar al langer: Jay-Z is mede-eigenaar van het managementbureau Roc Nations Sports, waar naast Kevin De Bruyne en Axel Witsel ook Lukaku getekend is. Tijdens de afspraak vierden ze Lukaku’s landstitel in Italië en werd besproken hoe de aanvaller beter in de markt kan worden gezet in Amerika.

“Jay-Z heeft mijn leven veranderd, en me geleerd hoe ik een winnaar kan worden”, liet Lukaku al optekenen. Dat de twee een hechte band hebben, blijkt uit de foto’s. “La familia”, schrijft Lukaku erbij. Hij verwijst ook naar Jay-Z als de ‘goat’ – the greatest of all time – en naar zichzelf als de ‘koning’, een bijnaam die Lukaku zichzelf gaf in Milaan.