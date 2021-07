Veldbestormer verstoort EK-finale, tot groot jolijt van de Engelse thuisfans

Een grote voetbalfinale: bestaat er een beter moment om als fan aandacht te proberen trekken? De laatste jaren gebeurde het nog wel eens - denk aan de vrouw die het tijdens de Champions League-finale in 2019 opliep - en ook tijdens de EK-finale was het raak. Enkele minuten voor het einde van de reguliere speeltijd lag de match even stil toen een halfnaakte man het veld op kwam rennen. Er waren vier stewards en een kleine minuut tijd nodig om de man te pakken te krijgen. De Engelse fans in de tribunes konden het grapje wel smaken, ref Björn Kuipers iets minder.