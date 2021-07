Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma verkozen tot beste speler van EK voetbal, twee topscorers aan einde toernooi

Gianluigi Donnarumma, doelman van de Italianen, is uitgeroepen tot de beste speler van het EK voetbal na de winst in de finale met strafschoppen tegen Engeland. Zijn landgenoot Leonardo Bonucci werd gekroond tot ‘Man van de Match’ na afloop van de finale. Cristiano Ronaldo (Portugal) en Patrik Schick (Tsjechië) sluiten het EK samen af als topscorer.

De 22-jarige Donnarumma kreeg slechts vier doelpunten tegen in het hele toernooi en hij redde twee strafschoppen tegen Engeland in de finale op Wembley. Leonardo Bonucci werd dan weer verkozen tot ‘Man van de Match’ na de Italiaanse zege in de finale. Bonucci maakte halfweg de tweede helft de gelijkmaker. De 34-jarige verdediger presteerde samen met zijn Juventus-maatje Giorgio Chiellini een heel toernooi lang ijzersterk in het hart van de Italiaanse defensie.

Twee topscorers

Cristiano Ronaldo en Patrick Schick troffen dit EK elk vijfmaal raak. De 36-jarige Portugees schopte het met Portugal slechts tot in de achtste finales, waarin de Rode Duivels te sterk waren (1-0). Toch deed hij de netten vijfmaal trillen, waarvan drie strafschoppen evenwel. In totaal zit de Juventus-spits nu aan 109 doelpunten voor Portugal, evenveel als recordhouder Ali Daei, die zijn interlandloopbaan voor Iran beëindigde met hetzelfde aantal treffers.

De 25-jarige Schick scoorde voor de Tsjechen meteen tweemaal in de openingspartij tegen Schotland (2-0), met onder meer een onwaarschijnlijke lob van net voorbij de middenlijn - een grote kanshebber op de goal van het toernooi. De aanvaller van Bayer Leverkusen was vervolgens ook trefzeker tegen Kroatië, Nederland (achtste finales) en Denemarken (kwartfinales). De Denen stuurden de Tsjechen huiswaarts.

De motor van Harry Kane sloeg pas aan in de knock-outfase, nadat zijn kanon in de drie poulewedstrijden zweeg. De 27-jarige goalgetter van Tottenham trof in de achtste finales tegen Duitsland (2-0 winst) raak en legde er vervolgens twee in het mandje in de kwartfinales tegen het zwakke Oekraïne (4-0 winst). In de halve finale tegen Denemarken (2-1 n.v.) benutte hij in de verlengingen de rebound van een (gecontesteerde) penalty. In de finale kwam hij niet tot scoren.

Langs Belgische zijde begon Romelu Lukaku aan het toernooi met de ambitie om topschutter te worden, maar die droom vervullen lukte dus niet. ‘Big Rom’ moet vrede nemen met vier doelpunten, twee tegen Rusland (3-0 winst) en een tegen Finland (2-0 winst) in de poulefase, en tot slot een strafschop in de verloren kwartfinale tegen Italië (1-2).