Bestuurder ramt twee palen, rijdt voetganger dood, crasht in bakkerij en probeert dan te vluchten

Kortrijk - Een personenwagen crashte maandagmorgen omstreeks half één tegen de gevel van bakkerij Hoornaert in de Leiestraat in Kortrijk. Daarbij kwam een voetganger om het leven. De bestuurder probeerde te voet te vluchten, maar is opgepakt. Overdreven snelheid ligt allicht aan de basis van de crash. Vorige week nog was de stad Kortrijk een campagne gestart tegen snelheidsduivels.

De bestuurder van het voertuig kwam uit de Budastraat en verloor de controle over het stuur van zijn Opel. De jongeman raakte eerst een paal en belandde daarna in de gevel van de bakkerij. Een tweede verlichtingspaal knakte nog af. Volgens omwonenden was de crash tot ver te horen. De ravage is groot. Het ongeval is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan overdreven snelheid. Op de plek van het ongeval mag je dertig per uur rijden gezien het een fietsstraat is.

Bij de crash werd een voetganger weggemaaid. De dertiger was op wandel met twee vrienden. De twee vrienden konden nog wegspringen, maar de derde werd geraakt. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar tevergeefs. Hij kwam om het leven. De bestuurder probeerde te voet te vluchten, maar is intussen samen met zijn passagier opgepakt. Vorige week nog was de stad Kortrijk een campagne gestart tegen snelheidsduivels. De stad wordt al enige tijd geplaagd door straatracers.

De Leiestraat werd een hele tijd afgesloten voor het verkeer. De schade aan de bakkerij valt al bij al mee. De deur werd verwijderd, maandagochtend kon de bakkerij opengaan.

Foto: kvv