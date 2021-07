Elf mensen die selfies namen tijdens storm overleden na blikseminslag in Jaipur

Bij een blikseminslag in het Indiase stad Jaipur zijn minstens elf mensen om het leven gekomen. De slachtoffers waren selfies aan het nemen tijdens een storm op een toren van Fort Ajmer, een populaire toeristische trekpleister. Dat meldt BBC.

Bij de blikseminslag vielen ook nog veel gewonden. Op het moment van de inslag stonde 27 mensen op en rond de toren. Volgens lokale media sprongen enkelen naar beneden. Nog volgens een lokale politiechef is de toren een populaire trekpleister en waren het gros van de slachtoffers jong. Een regionale minister heeft aangekondigd dat de nabestaanden van de slachtoffers 500.000 roepies (5.660 euro) zullen krijgen.

Bliksem en storm is rond deze tijd van het jaar - het regenseizoen - niet ongewoon voor de regio, maar volgens de nationale meteorologische dienst is het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van blikseminslagen verdubbeld sinds de jaren 60. Vooral in regio’s met weinig begroeiing en bomen zijn de incidenten, vaak met dodelijke afloop, legio.