Hoe een West-Vlaamse boerenzoon zijn grond en geluk zocht in Paraguay en van 40 hectare jungle zijn droomboerderij maakte

Er bestaat welgeteld één foto van de voltallige familie Frickelo. Genomen op hun boerenerf in Paraguay, in 1983, toen kind nummer vijftien pas geboren was. Het levenswerk van stamvader Charel was compleet, maar hij was daar niet zonder slag of stoot geraakt. Zijn waanzinnige verhaal was exact dertig jaar eerder begonnen. Als West-Vlaamse boerenzoon alleen op een lange bootreis. Met een stelende pastoor, nachten in een Zuid-Amerikaanse cel en met het boetseren van 40 hectare jungle tot een bloeiende boerderij.