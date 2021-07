Xior doet overnamebod op Spaanse studentenhuisvester

Xior, een Belgisch beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in studentenhuisvesting, lanceert een overnamebod om een meerderheidsbelang te verwerven in de Spaanse studentenhuisvester Student Properties Spain (SPS), een vastgoedbeleggingsvehikel. SPS heeft drie studentenresidenties in Madrid, Malaga en Sevilla in de portefeuille, goed voor in totaal meer dan 725 studentenbedden, meldt Xior maandagochtend.

De biedprijs bedraagt tot 2,3417 euro per aandeel. Wordt het overnamebod aanvaard, zal Xior de hoofdaandeelhouder worden. SPS zal dan genoteerd blijven op de Spaanse BME en de speciale Spaanse Socimi-status behouden.

“De overname van deze portefeuille zal Xior katapulteren naar een leidende positie op de Spaanse markt: naast de uitbreiding met drie van de best gelegen studentenresidenties in Spanje, zal het ook een vijfde stad aan onze portefeuille toevoegen, waardoor onze organisatie aan schaalgrootte wint en we een nog sterkere basis kunnen leggen om de expansie in onze tweede thuismarkt verder te zetten”, zegt de CEO van Xior, Christian Teunissen, in een persbericht.

Xior bezit momenteel vier operationele studentenresidenties in Spanje: twee in Barcelona, één in Madrid, en één in Granada. Daarnaast zitten nog drie residenties in de pijplijn, in Malaga, Madrid en Barcelona. Samen gaat het om ongeveer 1.500 bedden.

Na afronding van de overname en de huidige geplande residenties, zal het bedrijf meer dan 17.500 studentenkamers bezitten en uitbaten in 32 steden in België, Nederland, Spanje en Portugal.