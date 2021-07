“Jaren van pijn blijven duren” en “Van The Three Lions puppy’s gemaakt”: dit zeggen de Engelse en Italiaanse media na de EK-finale

Italië is voor het eerst sinds 1968 Europees kampioen, Engeland moet langer dan 55 jaar blijven wachten op zijn eerste grote prijs. Dat is ook de tendens in de grootste Engelse en Italiaanse media na de EK-finale. Bij Engeland focussen ze op het “vertrouwde verhaal van tegenslag” terwijl ze in Italië met bloemetjes gooien naar bondscoach Roberto Mancini.

“De jaren van pijn blijven duren voor Engeland, maar de eerste dertig minuten van de finale zag het ernaar uit dat de dag waar het hele land meer dan 20.000 dagen op gewacht had eindelijk gekomen was”, omschreef openbare omroep BBC de openingsfase en de vroege openingstreffer van The Three Lions. “Jammer genoeg voor (bondscoach, nvdr) Southgate, die op dit EK zoveel dingen juist had, betaalde de inbreng van Sancho en Rashford voor de penalty’s zich niet uit - allebei misten ze hun strafschop.”

“Engeland kwam al in de buurt (van een prijs) toen ze de halve finale op het WK in 2018 haalden, maar deze nederlaag zal nog meer pijn doen nadat ze zo vlotjes in de finale geraakt waren en ze eindelijk een tweede trofee konden pakken in wat eigenlijk een thuistoernooi was met climax op Wembley. Ze hebben vooruitgang gemaakt, maar konden de laatste horde niet nemen.”

The Guardian: “Hetzelfde deprimerende verhaal van tegenslag”

“Uiteindelijk zou het opnieuw het deprimerende bekende verhaal van tegenslag worden voor de Engelsen, want, vergis je niet, ze hadden de sleutel om de match te winnen in hun handen”, aldus The Guardian. “Na rust glipte de match echter door hun handen met lange periodes waarin ze niet uit de Italiaanse omknelling raakten. De aanpak voelde verkeerd, Southgate stond machteloos.”

“Het was beladen en de overeenkomsten met de nederlaag in de halve finale van het WK 2018 waren duidelijk, met Engeland dat lager en lager ging staan en inspiratie miste. Zo werd het een langzame maar onverbiddelijk tocht richting nederlaag. Voor Engeland is dit een verhaal van spijt. Ondanks alle progressie, de feel-good-factor, hoe de natie het team steunde, zou het resultaat altijd het enige zijn dat er toe deed. Dat heeft Southgate zelf gezegd.”

The Daily Mail: “Dit gaat niet nog eens 55 jaar duren”

The Daily Mail doet zijn best om er niet alleen een verhaal van kommer en kwel van te maken. “Met zo’n jonge en getalenteerde Engelse ploeg lijkt het onwaarschijnlijk dat het nog eens 55 jaar zal duren voor de natie hier staat. En als het snel genoeg is, zouden ze de volgende keer wel eens beter voorbereid kunnen zijn. Deze spelers, zelfs de manager als hij dit nog eens kan opbrengen, zullen gehard en ervaren zijn door nachten als deze.”

Foto: RR

“Uiteindelijk heeft de beste ploeg gewonnen”, is het dagblad eerlijk. “Italië zette de strafschoppenreeks naar zijn hand op dezelfde manier als de wedstrijd, met een beetje meer ervaring, met minder druk op hun schouders. Simpelweg gezegd staat Italië, dat nu al 34 matchen ongeslagen is, verder dan Engeland nu. Maar misschien zal dat niet altijd zo zijn. Dat is alles waar Engeland zich nu aan kan vastklampen.”

La Gazzetta dello Sport: “Van The Three Lions puppy’s gemaakt”

“Voetbal komt naar huis”, jubelt La Gazzetta dello Sport in een verwijzing naar het Engelse ‘Football’s Coming Home’. “Natuurlijk kunnen we dat zingen zonder te liegen, want voetbal heeft in ons land ook een prachtig, azuurblauw thuis. Wij staan op het dak van Europa. We zijn in Londen voor zestigduizend fans gaan winnen en hebben The Three Lions in puppy’s veranderd. Dat we wonnen als protagonisten en niet als opportunisten, waar we al eens van beschuldigd durven worden, is de grote verdienste van dit Italië en Mancini.”

Foto: RR

“De bondscoach bekroont zo zijn reis die drie jaar geleden begon en uitzonderlijk snel werd voltooid. Deze beker lanceert een hele natie opnieuw op zoveel vlakken. De Italiaanse vlag schittert opnieuw, met een volk dat het geluk heeft herontdekt om elkaar weer te omhelzen”, refereert men naar de verbeterde coronasituatie in Italië. “Dit is een sportieve, economische en sociale overwinning.”

Il Corriere dello Sport: “Beker is vooral van Mancini”

“Na de zege liet Mancini zich eindelijk gaan en barstte hij in tranen uit”, zag Il Corriere Dello Sport. “Hij verdient het. Deze beker is vooral van hem. Hij creëerde een ongelooflijke groep, die zelfs zonder veel grote kampioenen in de ploeg het beste voetbal van dit EK liet zien. Ook al begon de finale zo slecht, ze eindigde zoals we allemaal gedroomd hebben dat ze zou eindigen.”

“Dit is een sprookje. Het EK winnen, na de zege van ‘68. Het was een waanzinnige rit, die ging van de niet-kwalificatie voor het WK, het absolute dieptepunt, tot de triomf op Wembley . Ook Engeland moest, na Spanje en België, voor dit Italië buigen.”