Mitsubishi betaalt boete van 25 miljoen euro in Duitsland

De Japanse autobouwer Mitsubishi heeft een boete van 25 miljoen euro betaald, die was bevolen door de Duitse justitie in het ‘dieselgate’-schandaal. De autobouwer heeft dat maandag bevestigd.

“Het parket van Frankfurt heeft een boete bevolen, waartegen we niet in beroep zijn gegaan”, aldus een woordvoerder. De boete was bevolen op 25 maart. Volgens de woordvoerder is die ook betaald voor eind maart.

Het financieel nieuwsagentschap Bloomberg berichtte vrijdag dat Mitsubishi een einde had gemaakt aan het Duitse gerechtelijke onderzoek. Volgens dat onderzoek waren voertuigen die niet voldeden aan de regels, door de autobouwer verkocht na een gebrek aan toezicht binnen de groep. De Japanse autobouwer had gezegd geen enkele fraude te hebben gepleegd wat betreft de uitstoot van de dieselmotoren. Begin vorig jaar hield het parket van Frankfurt huiszoekingen bij Mitsubishi, gericht op de 1,6 en 2,2 liter dieselmotoren van Mitsubishi gecertificeerd volgens de normen Euro 5b en 6b.

Volgens de woordvoerder bepaalt de boete die het bedrijf kreeg, dat er “in het verleden overtredingen waren die de nalatigheid aantoonden in toezichthoudende taken verbonden aan goedkeuringsprocedures”. “Er werd niet vastgesteld dat deze procedures bewust of opzettelijk werden geschonden”, klonk het nog. Ook stelde het parket geen opzettelijk of frauduleus gedrag vast, aldus nog de woordvoerder van het autobedrijf.