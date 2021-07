Kersvers Europees kampioen Italië om 6 uur alweer terug in Rome voor feestje met fans, premier Draghi bedankt team

De Italiaanse nationale voetbalploeg, die zich zondagavond tot Europees kampioen kroonde, is maandagochtend net na 6u met een vliegtuig van Alitalia geland in Rome. Later op de dag zal premier Mario Draghi het team ontvangen. Dat meldt het Italiaans nieuwsagentschap ANSA. De Azzurri haalden het in de finale op Wembley na een strafschoppenreeks van Engeland.