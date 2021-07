Anderlecht en Antwerp hoeven Dieumerci Mbokani niet meer: kiest spits voor Koeweit?

Dieumerci Mbokani (35), nog met vakantie in Congo, hoopt snel ergens in het buitenland te tekenen. De voorbije weken doken er opties in Dubai en Qatar op, maar een van de meest concrete pistes op dit moment is een club uit Koeweit. Afwachten of hij erop ingaat, maar Dieu beseft dat hij niet meer op Anderlecht of Antwerp moet rekenen. Net als Vincent Kompany verkiest Brian Priske een ander type spits, iemand die meer meters maakt en mee druk wil zetten. Liefst ook iemand zonder trainingsachterstand. Mbokani kon nog wel voor één jaar verlengen, maar wil twee jaar en vond de voorwaarden niet voldoende. In Koeweit, waar John Obi Mikel (ex-Chelsea) net tekende, kan hij uiteraard veel geld opstrijken.