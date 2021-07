Van extreem blij naar totaal verslagen: de EK-rollercoaster van prins George

Prins George (7) mocht gisteren laat opblijven. Samen met zijn ouders, prins William en zijn echtgenote Kate Middleton, ging hij naar de EK-finale kijken in Wembley. Het werd een emotionele rollercoaster van jewelste.

Voor de match was de prins nog ‘gekroond’ tot geluksbrenger. Omdat 7-jarige prins George aanwezig was tijdens de kwartfinales én de Engelsen die wedstrijd ook wonnen, was het voor veel fans duidelijk: de kleine prins is een geluksbrenger. Om die reden riepen ze Prins William op om samen met zijn zoon naar Wembley af te zakken.

Even leek dat bijgeloof ook werkelijkheid toen de Engelsen in het openingskwartier al op voorsprong kwamen. De prins reageerde extatisch en viel zijn vader in de armen.

Prince George having the time of his life. pic.twitter.com/JtukgtRQ63 — Gert's Royals (@Gertsroyals) July 11, 2021

De 67ste minuut bracht een domper op de feestvreugde toen Leonardo Bonucci dan toch de gelijkmaker binnen tikte. Een ontzettend spannende en dramatische strafschoppenreeks later zat de prins in zak en as.

the prince george origins story begins. #Euro2020Final pic.twitter.com/jGtp3GsASW — Andrew Baback Boozary MD (@drandrewb) July 11, 2021

Na de match toonden de Britse royals zich sportief. Ze feliciteerden de Azzuri met hun overwinning. De Engelse fans vroegen ze “het hoofd hoog te houden” ondanks een “hartbrekende” nederlaag. “Jullie zo ver geraakt, maar helaas was het vandaag niet aan ons. (...) wees trots op jezelf. We zijn er zeker van dat de toekomst veel moois zal brengen.”

