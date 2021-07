Dalle wil niet weten van verplichte testen voor jeugdkampen: “Spelregels niet veranderen tijdens de match”

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) kant zich tegen het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om kinderen en jongeren die op zomerkamp vertrekken vooraf te laten testen. Volgens Dalle zijn er maanden geleden strikte regels en protocollen afgesproken om jeugdkampen op een veilige manier te organiseren. Vooraf testen is toen niet afgesproken. “We gaan de spelregels niet veranderen tijdens de match”, zo zei Dalle maandag in De Ochtend op Radio 1.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke deed zondag een oproep aan jeugdbewegingen om alle kinderen te laten testen voor ze op kamp vertrekken. Op die manier zouden jeugdorganisaties ook beter kunnen vermijden dat een kamp al na enkele dagen moet afgebroken worden door besmettingen.

De kampzomer is tot in de puntjes voorbereid. Met duidelijke en strenge regels en een goede noodprocedure. Een verplichte testing voor alle kinderen en jongeren hoort daar niet bij. De regels veranderen we niet tijdens de match. Veel vertrouwen in ons jeugdwerk! — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) July 12, 2021

Maar na de jeugdsector reageert nu ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle afwijzend. Volgens de CD&V-minister zijn er maanden geleden al strikte afspraken en protocollen vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de jeugdkampen en -activiteiten op een veilige manier kunnen verlopen. De situatie wordt ook op de voet gevolgd en uit cijfers van Scouts & Gidsen Vlaanderen blijkt dat er momenteel maar een probleem is in 9 van hun 850 lopende kampen.

Over de (on)zin van vooraf testen is volgens Dalle maanden geleden een “grondige discussie” gevoerd, ook binnen het Overlegcomité. “We gaan de regels nu niet ‘en cours de route’ aanpassen”, zegt de CD&V-minister. “De vele vrijwilligers in de sector moeten zich al aan heel strikte regels houden. We gaan daar niet nog iets aan toevoegen. Het lijkt me niet gepast om al die vrijwilligers nu nog een extra verplichting en zorg op te leggen”, aldus nog Dalle.

