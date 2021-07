Burgemeester Francesco Vanderjeugd heeft zijn sjerp terug: “Dit vraagt moed”

Staden - Na zijn oproep op Facebook om zijn burgemeesterssjerp alstublieft terug te bezorgen, vond Francesco Vanderjeugd (Open VLD) ze vanmorgen in zijn brievenbus.

Er zat een briefje bij met een woord erop: “Sorry”. De burgemeester van Staden postte zijn vondst meteen op Facebook. “Fouten maken is één iets… ze rechtzetten vraagt moed! Bedankt, bedankt, bedankt!”, schreef hij erbij.

De sjerp werd op donderdag 8 juli gestolen uit de fietstas van de burgemeester. Hij had ze kort daarvoor gebruikt, maar had ze laten zitten toen hij naar een vergadering moet. “Ik ben ze toen vergeten uit mijn fietstas te halen”, bekende Vanderjeugd deemoedig.

Hij lanceerde daarop een oproep en vroeg degene die ze meegenomen had om ze anoniem in zijn brievenbus te deponeren. “Deze draag ik al tien jaar en is voor mij van onschatbare waarde”, zei hij. Nu is de sjerp terecht, degene die ze meenam is blijkbaar tot inkeer gekomen. Tot grote blijdschap van de burgemeester.