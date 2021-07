José Mourinho werpt ander licht op penaltymisser 19-jarige Saka: “Sommigen ontlopen hun verantwoordelijkheid”

Arme Bukayo Saka. De nog maar 19-jarige aanvaller van Engeland werd tot ieders onbegrip aangeduid om de vijfde en beslissende penalty van The Three Lions te trappen in de finale van het EK, maar begaf onder de druk en miste. José Mourinho, die voor radiozender talkSPORT het EK analyseerde, kon echter begrijpen waarom de tiener toch aangeduid werd.

“Dit was te veel gewicht voor zo’n jongen om te dragen”, geeft Mourinho toe. “Maar wat vaak gebeurt, is dat spelers die er zouden moeten staan weglopen van hun verantwoordelijkheid”, duidt hij de beslissing van bondscoach Gareth Southgate. Saka moest met andere woorden wel trappen omdat andere, meer ervaren spelers niet thuis gaven. “Ik heb het gevoel dat Gareth zo eerlijk en beschermend is tegenover zijn spelers dat hij nooit zou zeggen dat ‘speler A’ of ‘speler B’ zich verstopte of niet klaar was een penalty te nemen”, denkt Mourinho.

The Special One zegt bovendien dat dit voor minstens één ervaren speler al zeker het geval was. “Mij is verteld dat één speler niet meer in de Engelse ploeg stond omdat hij in de halve finales van het WK (toen Engeland er alsnog in de verlengingen uitvloog tegen Kroatië, nvdr) had aangegeven dat hij geen strafschop wilde nemen, terwijl dat wel van hem verwacht werd. Soms gebeuren die dingen en een eerlijke man zoals Gareth wil die speler dan niet in zijn hemd zetten voor het grote publiek.”

De bondscoach van Engeland deed de wenkbrauwen fronsen door er helemaal in het slot van de verlengingen nog de ervaren Jordan Henderson en Kyle Walker af te halen voor jonkies Marcus Rashford en Jadon Sancho, duidelijk met het oog op penalty’s. Zij misten echter allebei hun strafschoppen. Mourinho wees er nog op dat ook Luke Shaw en John Stones niet naar voren stapten bij de elfmeters.