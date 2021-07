Primeur: prinses Delphine voor het eerst uitgenodigd voor nationale feestdag

Delphine van Saksen-Coburg (53) is uitgenodigd voor de nationale feestdag (en ze komt ook). Ze woont met haar echtgenoot Jim het defilé bij in Brussel. Het is voor het eerst dat Delphine aanwezig is op 21 juli.

Het paleis heeft de lijst van leden van de koninklijke familie bekendgemaakt die naar het militair en burgerlijk defilé komen. Daarop staan (uiteraard) de namen van koning Filip en koningin Mathilde, en voorts die van prinses Astrid en haar echtgenoot prins Lorenz, en die van prins Laurent. Ook erbij, en dat is een primeur: prinses Delphine en haar echtgenoot Jim O’Hare.

Delphine was nooit eerder uitgenodigd voor de nationale feestdag. Vorig jaar was ze nog niet officieel de dochter van koning Albert (en halfzus van koning Filip). Maar na haar erkenning voor de rechtbank, begin oktober 2020, ging het snel. Ze werd eerst uitgenodigd door koning Filip, en kort daarna door koning Albert en koningin Paola. In februari dit jaar ging ze voor het eerst in op een invitatie van het paleis, toen ze een herdenkingsdienst voor de overledenen van de koninklijke familie bijwoonde in de crypte van Laken.

Het defilé wordt sowieso al bijzonder, omdat kroonprinses Elisabeth (19) eraan zal deelnemen. Met haar peloton van de Koninklijke Militaire School zal ze marcheren voor de ogen van haar vader koning Filip en de rest van haar familie. De toekomstige koningin zit momenteel in de laatste weken van haar legeropleiding.

Elisabeth (midden) in het leger. Foto: BELGAIMAGE

Te Deum

De nationale feestdag begint ‘s ochtends met een reeks Te Deums in het land. Koning Filip en koningin Mathilde wonen die dienst traditioneel bij in de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal in Brussel. Prinses Astrid en prins Lorenz gaan naar de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. En prins Laurent is erbij in de Collegiale Sainte-Waudru in Bergen. Prinses Delphine blijft dat moment nog thuis.

Na het defilé ronden Filip en Mathilde de feestdag af met een bezoek aan Farra Clerlande in Ottignies, een residentie voor volwassenen met een ernstige of zware mentale beperking, en aan het Nationaal MS Centrum in Melsbroek.