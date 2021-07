Aangetroffen lichaam vlakbij camping wellicht van Oostendenaar die al sinds januari vermist was

In een beek vlakbij camping Dallas in Blankenberge werd zondag een levenloos lichaam aangetroffen, wellicht dat van Jimmy Vanhoucke. Foto: tlg, rr

Blankenberge / Oostende - Het levenloos lichaam dat zondagmiddag gevonden werd in een beek vlakbij camping Dallas in Blankenberge is wellicht dat van Jimmy Vanhoucke (39) uit Oostende. De dertiger was al sinds januari vermist. Het parket laat weten dat de officiële identificatie nog loopt.

In een beek vlakbij camping Dallas, langs de A. Ruzettelaan in Blankenberge. In verre staat van ontbinding. Zo werd het lichaam van Jimmy Vanhoucke (39) uit Oostende zondagmiddag teruggevonden. De man was al sinds 27 januari vermist. Verschillende zoekacties leverden niets op. Over de precieze omstandigheden van zijn overlijden is voorlopig nog niets bekend.

Het parket van Brugge bevestigt dat het lichaam dat werd gevonden naar alle waarschijnlijkheid dat van de dertiger is. Dinsdag zal een autopsie wellicht wat antwoorden brengen.

Al meerdere zoekacties

Jimmy Vanhoucke verdween eind januari uit zijn appartement in de Voorhavenlaan in de Opex-wijk in Oostende. Hij werd er niet veel later nog in een apotheek in de buurt gefilmd. Maar sindsdien ontbrak elk spoor van de man. De Cel Vermiste Personen hield verschillende zoekacties naar Jimmy. Zo werd de Spuikom vlakbij zijn woning met een sonarboot uitgekamd.

Maar zondagmiddag kwam er plots toch onverwacht nieuws. In een beek vlakbij de Blankenbergse camping Dallas werd een lichaam aangetroffen. De politie, het parket en een wetsdokter kwamen ter plaatse. Het lichaam was al in verregaande staat van ontbinding. Aanvankelijk was het gissen naar een identiteit, maar onderzoek wees nu uit dat het meer dan waarschijnlijk om de vermiste Jimmy Vanhoucke gaat.

Het Brugse parket laat wel weten dat de officiële identificatie nog loopt. Volgens onze informatie zouden de nabestaanden van de vermiste Oostendenaar wel al op de hoogte gebracht zijn. Wat Jimmy precies in Blankenberge deed, is voorlopig onduidelijk. Ook hoe lang hij er al lag, blijft een vraagteken. Dinsdag volgt een autopsie. Die zal mogelijk op de resterende vragen een antwoord kunnen geven.