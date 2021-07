Yves Van Laethem: “We hadden deze opstoot verwacht”

Dat de cijfers opnieuw stijgen, hadden ze bij Sciensano verwacht. Dat zegt Yves Van Laethem, interfederaal woordvoerder en Franstalige evenknie van Steven Van Gucht bij Bel RTL. De grootste schuldige hiervoor is de uiterst besmettelijke deltavariant.

“We hadden de explosie van besmettingen verwacht”, klonk het. “De cijfers bij ons volgen de curve die we eerder zagen in andere landen zoals Engeland. Ons kleine percentage (besmettingen red.) verdubbelt elke week, over een paar weken zal de deltavariant dominant zijn.”

Reden tot paniek is er echter niet, meent Van Laethem. Verwacht wordt dat de besmettingen nu niet gaan leiden tot onhoudbare druk op de ziekenhuizen. “We blijven zeer alert. (...) het is nu zaak om te blijven vaccineren.”

