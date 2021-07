Negatief getest, twee dagen later toch positief: “Er zullen mensen door de mazen van het net glippen”

Coronatests zijn volgens experts heel erg belangrijk in de strijd tegen de verspreiding van het virus, maar niet zaligmakend. Dat blijkt nog maar eens nu meer dan een derde van een groep jongeren die in Spanje negatief testten bij aankomst in België toch besmet bleken. “Een test is maar een momentopname, dat alleen al maakt dat ons testbeleid nooit volledig sluitend zal zijn. En je zult maar een superverspreider hebben die door de mazen van het net glipt en de hele tijd rondloopt op een massa-evenement”, klinkt het bij de virologen.